Una casita cerca del mar construida con amor

No creas que por estar de vacaciones dejas atrás los muebles elegantes, no verdad, pues en esta habitación tienes un cómodo sofá que hasta puede servir de cama extra, pero las sillas forradas en tela a rayas, esas no se pierden de unos días de verano y se vinieron contigo para estar cerca del mar.

El jardín a través de la ventana es una nota de color perfecta.