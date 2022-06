Caney venezolano: 10 ideas para que tengas uno

Al Venezolano nos encanta la carne a la parrilla pero para disfrutarla no solo necesitas una buena parrillera, también necesitas crear el ambiente perfecto para comerla, un lugar donde puedas sentarte con tus invitados tranquilamente para disfrutar de una jugoza pieza de carne con yuca frita y ensalada… uffff

Es por eso que te mostraremos varios ambiente caracterizados por ser ideales para lograr cumplir este cometido, el disfrutar de una buena comida con amgios,

¿Cuál es este lugar? púes no es más que nuestro tipico Caney, que no es más que la construcción de un área techada a dos aguas cubierto de paja, aunque ahora, este punto se a adaptado a un sin fin de opciones gracias a los diversos materiales en el mercado, además, normalmente no posee paredes, solo su estructura de construcción y una amplia mesa en el medio. Pero en esta oportunidad queremos mostrarte una versión mas elaborada, moderna y creativa del original caney venezolano. Empecemos