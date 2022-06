Diseñar tu casa en tiempos de escacez

Todos soñamos con tener un lugar dónde caernos muerto. Una casa que sea de nosotros y de nadie más; un territorio dónde envejecer y que dejemos en herencia a nuestras hijos. Lo difícil de este sueño es llevarlo a cabo en un país donde lo único que no escasea es la delincuencia. No hay cabilla, no hay cemento, no hay arena… pero hay mucha, mucha creatividad.

Sigue leyendo y te mostramos todo lo que tienes que tomar en cuenta para diseñar, aún en la adversidad, la casa de tus sueños.

¡Empecemos!