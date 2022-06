6 ideas para que hagas una terraza fabulosa

La infaltable en todos los encuentros, por la que muchas veces se hacen reuniones sin razón aparente solo para disfrutar de lo bueno que quedan las carnes en ella, sí, esa que nos acompaña y nos resuelve cualquier fiesta: ¡la parrilla! No pierdas la oportunidad de tener una así sea pequeña y eléctrica. Aunque si puedes construir una, no lo dudes, pues no solo complementa la decoración de cualquier terraza, sino que ¡te durará por siempre!