Como tapizar un sofá ¡Y que quede como nuevo!

¿Y cuando el tapiz está listo qué hacemos? ¡Pues tapizar! Para esto necesitas una engrapadora buena y resistente. Y no, no es la misma que usamos para engrapar las fotocopias… Ve a una ferretería y déjate aconsejar y no te asustes por el precio. Te aseguramos que es una buena inversión. Usarla es fácil y además muy divertido.