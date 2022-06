Una Casa Nube

A pesar de ser un lugar angosto se ha disuadido a la vista bastante bien a no notarlo. El truco: Los escalones no tienen contrahuella, un son tal delgados que se vuelven casi imperceptibles al mirar al frente. El color de los escalones también ayuda a reflejar la luz lo suficiente como para ensanchar un poco mas el espacio, eso sin perder su presencia. Y en ves de un pasamanos se han dispuesto paneles de vidrio (seguramente de seguridad para que no se venga abajo la vez que alguien intente subirlas con un par de polarcitas encima), ellos siguen la filosofía de diseño primordial, son elementos que cuando se necesitan están ahí para cumplir su cometido pero cuando no se necesitan ni se ven, bien hecho.