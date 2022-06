Ideas para tener un jardín bello gastando poco

En esta zona de reposo se ha ideado la construcción de un estanque cuyo tamaño guarda proporción con el del jardín. No se trata de un estanque prefabricado de plástico, cuya alternativa no es mala, seguramente se ha forrado el suelo con laminas flexibles de polietileno ya que no hay cimentación ni encofrado. Luego se colocaran las plantas acuaticas.