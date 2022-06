Ventanas; formas e ideas

Esta habitación no podría tener un ojo de gato, ni una ventana que lo decore. No sin darle algo de trabajo y un poco de dolor de cabeza al arquitecto. En cambio, el espacio contenido nos llama a ampliarnos, nos pide que le dejemos abrir la boca bien grande y respirar por ella. No nos agobia ni nos abruma tanto cristal, sino por el contrario nos dicta un, casi fúnebre, estado de contemplación y admiración a todo lo que nos rodea cuando desde adentro miramos. Por ello cierro con ella, y ahorita me la llevo en el pensamiento a la cama, y con algo de suerte podré soñar que ahí viví por unas horas.