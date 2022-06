Una casa moderna y preciosa

La arquitectura es una forma de arte extraordinaria, porque los espacios están pensados para lucir fascinantes y además para ser habitados, una responsabilidad que sin duda se debe sostener com buenas estructuras, pero eso, en vez de ser una limitante, es un reto para hacer fantásticas obras de ingeniería. Las casas más recientes suelen asumir muy bien esos retos con grandes y bellos volados y ser, parte de ellas, lindas obras de arte en el espacio. Como ejemplo les traigo la Casa Oxidada de los profesionales de Karlen + Clemente arquitectos. Su curioso nombre se lo da el particular uso en fachada de una lamina oxidada, que le da un particular todo y un estilo industrial muy agradable.

Me encantaría mostrarles más ¿porqué no me acompañan en este libro de ideas que tengo para ustedes en esta ocasión?