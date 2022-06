Presentes del futuro

Este edificio es un bunker , no hay otra definición mejor. Es un espacio enterrado, que a diferencia de otros sótanos, este no se esconde en el subsuelo de un edificio de varios pisos. Este se esconde debajo del vacío. Arriba no existe un espacio público formalmente consolidado, no hay bancos o espacios de juego, tampoco vegetación. Arriba solo existe una serie de mecanismos que permiten acceder al interior de este espacio.