El Acceso de tu vivienda (La importancia del diseño)

¿Por dónde entro? Asi decimos a veces cuando no encontramos bien señalizado el acceso a una construcción.

Ya sea con vegetación, muros, diferentes materiales o volúmenes tenemos que acentuar la entrada o acceso a nuestras viviendas, por la fachada que esté sobre la calle( no aceptamos llamarla fachada principal, todas lo son). En la Escuela de Arquitectura este era uno de los motivos por lo que teníamos que modificar, este término es muy suave, mas bien desbaratar o romper maquetas, por muy bien hechas que estuvieran, bajo la mirada de susto de los estudiantes y juntos rehacerlas con los mismos cartones, para que este acceso fuera una invitación a entrar a la edificación ya que simplemente el acceso a la edificación no se veía, no estaba explícito. A nadie le gusta tener que adivinar por donde se entra a un espacio arquitectónico.