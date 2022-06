¿Quieres tener un jardín pequeño? ¡Inspírate con éstas ideas!

Lo más común es que los apartamentos no dispongan de un área verde como tal para diseñar y jugar con el paisajismo, pero ésto no significa que no puedas tener tu pequeño edén en un departamento. Ya sea en una terraza o balcón, puedes perfectamente construir una jardinera o colocar varios materos juntos para combinar distintas especies de plantas y lograr un jardín bonito y sencillo para incorporar la naturaleza en las alturas.