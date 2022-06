Cómo decorar tu cocina según el Feng Shui (y que se vea espectacular)

Especialmente la persona que cocina no debe dar la espalda a la puerta y la misma no debe estar enfrentada a esa persona. De manera que lo recomendable es que la puerta esté al lado o un lado de la persona y no al frente o detrás de ella. Los sabios indican que el chi se contaminaría y se volveria opresivo y asfixiante y ese malestar pasa a los alimentos. Bueno, hay que considerarlo. A veces hemos sentidos cosas parecidas opresivas; ya sabemos por qué.