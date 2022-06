6 Trucos fundamentales para decorar un apartamento pequeño (y que quede hermoso)

Espejito, espejito… Las superficies reflectantes son el mejor truco de ilusión para ampliar una habitación en segundos. No solo reflejan la luz natural, sino también el área en cuestión, teniendo un cerramiento sólido que no obstante aporta mucho al diseño gracias a su reflejo, creando una copia exacta de la habitación para generar visualmente otro espacio. Ya sean de piso a techo, en largas franjas horizontales, o en varios módulos, los espejos son un must en el interiorismo de apartamentos pequeños.