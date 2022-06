13 Hornos rústicos y espectaculares

Revestir las paredes de la cocina con este material puede ser muy práctico para embellecer y limpiar sin problema, solo necesitas jabón líquido y agua para remover la suciedad y grasa acumulada. Puedes decorar el horno con ladrillos pintados de blanco para contrastar esta composición tan particular. Reviste en ciertas áreas, no todas porque si no recargarás mucho la habitación.