13 Fotos inspiradoras de un pequeño apartamento

Del lado opuesto, la decoración es nula para no recargar el espacio, apareciendo nuevamente paredes de espejo para crear mayor sensación de amplitud, funcionando como puertas corredizas para abrir o cerrar los armarios ubicados detrás de él. Por supuesto, el televisor no puede faltar en una alcoba principal, ubicándose éste de manera empotrada en la pared para no interferir con la circulación.