7 Cercos para que tu casa se vea muy moderna

Salirse de los parámetros de lo convencional implica atreverse, correr el riesgo de ver si queda bien o no. Pero como en homify nos encargamos de facilitarte el trabajo decorativo con imágenes que te muestren cómo quedarían las ideas, a ti eso no te sucederá. Es probable que este diseño no sea el más pedido, pero no cabe duda que en una decoración moderna quedaría fenomenal. Esta valla de garabatos blancos en fondo negro que semejan un hermoso tapiz, funciona para delimitar el área de la piscina creando un ambiente mucho más íntimo y privado.

No dejes de ver este patio moderno que te encantará.

Disfruta de tener una valla que no solo te garantice seguridad, sino también belleza.