Fachadas Espejo (Edificios disfrazados de paisaje)

Hay algo fascinante en los espejos. Es un material constructivo cuya magia sigue siendo un misterio para muchos arquitectos, tal como a nuestros antepasados aborígenes; aquellos que creían que éstos eran objetos malignos que funcionaban con la brujería de los conquistadores.

Como elemento de revestimiento en la arquitectura he tenido emociones contradictorias, pues en los entornos tropicales como el de Venezuela las fachadas de espejo no son muy amigas del medio ambiente. Sin embargo en países más fríos los espejos son un material no solamente inofensivo pero también mágico. El espejo se convierte entonces en un material que permite que el edificio se camufle en el paisaje. De manera intrigante y hermosa, casas se vuelven invisibles para darle protagonismo a la naturaleza.

Veamos algunos ejemplos…