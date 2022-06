Enmarca tus ambientes

En definitiva esta es una idea original. Si no eres del tipo convencional seguramente se ajustara perfectamente a ti. Es también una idea bastante osada y particular, algo que quizá no sea para todos los días, pero en efecto, una decoración que puede brindar toque de ingenio y captar la atención de muchos en alguna fiesta temática o reunión en la que desees sorprender con algo diferente.