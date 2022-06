8 Topes modernos de cocina ¡Para copiarlos totalmente!

Este material está compuesto por partículas de cerámica, piedra y vidrio. Es muy resistente y no se queman lo cual lo hacen un material muy atractivo para cientos de propietarios en el mundo. Es perfecto para ubicar utensilios que contengan mucho calor, es muy resistente, no tiene problemas de humedad y es muy fácil de instalar, no se mancha y soporta químicos, detergentes y más.