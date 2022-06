6 cocinas sin ventana para que decores la tuya

No existe nada mejor que la luz natural, ya sea a través de una ventana, una puerta, una claraboya o cualquier perforación en alguno de los muros del hogar. La luz es vida y nos permite apreciar las bondades y maravillas de nuestro entorno, sin embargo, existen zonas de la casa que no pueden ser privilegiadas con tan hermoso fenómeno como por ejemplo, cocinas sin ninguna abertura cercana, no te preocupes porque el día de hoy te mostraremos como decorarlas y mejorar este pequeño incidente.