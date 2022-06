Bares & Restaurantes subterráneos.

Misterio, sorpresa, curiosidad.. Esas son las sensaciones que causan los sótanos y escondites subterráneos. No es sorpresa que desde hace siglos éstos espacios bajo tierra se hayan destinado a sitios de reunión y esparcimiento. Los bares y clubes nocturnos y restaurantes siempre han estado a la vanguardia, no solo desde el punto de vista de diseño, si no también conceptualmente. Demos un vistazo a estos maravillosos diseños escondidos bajo nuestros pies.