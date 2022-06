Familia amplió su casa y el resultado fué genial

Buscar ampliar nuestro hogar es una excelente idea siempre y cuando contamos con el espacio suficiente para hacerlo y así no dañar la imagen de nuestra fachada externa, también es algo que se busca para obtener no solo nuevas habitaciones si no mayores comodidades para toda la familia.

en esta oportunidad traemos para ti, la historia de una remodelación arquitectonica, basada en la ampliación de la misma para otorgarle a su interior una mayor fuente de luz natural, modernizar el espacio y mejorar el aspecto de toda la casa.

Lo que no sabes es que esta casa tiene un acceso directo a una hermosa playa que hace mucho más atractiva la necesidad de tener una mejor vista del basto y espectacular mar azul. Descubre más de este genial proyecto con nosotros.