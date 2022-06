10 Piscinas elevadas y económicas que van bien en cualquier patio

Las piscinas no deben ser todas iguales, ni tienen una estructura única para su construcción, recuerda que al construir un espacio nuevo en casa, esta debe representar parte de ti y de tu personalidad, así que no temas en usar nuevos colores para darle mayor vida y carisma. La piscina debe ser una extensión de ti, así como lo es la casa, utiliza elementos que sean de tu gusto y emplealos en el diseño, para que no solo se vea bien, sino que también puedas transmitir una parte de tí en la nueva área de tu casa.