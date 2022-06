19 muros con fuentes de agua que se verán hermosos en tu jardín

Para que un muro de agua pueda conseguir una elegante movilidad y un suave brillo la inclinación lo es todo, así que no puedes pasar por debajo de la mesa este detalle tan importante, ya que aunque no lo parezca, tiene una gran influencia en el trabajo final, debido a que una pared recta no logra reflejar la caida de la misma manera ni se obtiene los mismos efectos de luz.