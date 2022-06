21 Diseños de barandas diferentes

Posiblemente no puedas conseguir un herrero en esta época, que te haga un trabajo artesanal como el de este balcón. No es porque no tengan la habilidad para hacerlo, es posible que lo que no tengan sea el tiempo, puedes conseguir alguna pieza similar en unas obras recuperadas o en la casa de algún anticuario para disfrutar de un ejemplar parecido, a este que te presentamos.