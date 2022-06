7 tips para comprar un buen juego de comedor

La mesa es un lugar de acercamiento y reunión, en ella no solo se comparte el pan, sino que también se comparten experiencias, se generan debates, discusiones y se resuelven problemas, por eso es un lugar importante especialmente para la familia.

En Venezuela la hora de la comida es un momento para compartir, porque ’donde come uno, comen dos’. La tradición de comer en familia y/o con amigos sigue en vigencia. Pero la mesa no es un simple lugar para comer e irte, alrededor de ella solemos pasar largos ratos sentados, especialmente haciendo la sobremesa. Muchas familias también usan esta área como un espacio de recreación, sea para jugar, para dibujar, hacer planes o incluso para hacer las tareas (no importa si hay un escritorio para eso). Es por esto que la selección de una buena mesa es fundamental e implica tener en consideración distintas características, de calidad, durabilidad, precio, apariencia, color, numero de sillas, entre otras, que no siempre son fáciles de encontrar. Así pues, en esta oportunidad quiero presentarte algunos tips para comprar el juego de comedor que mejor se adaptarte a tus necesidades.