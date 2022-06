¡Purifica y alegra tus ambientes con estas plantas de interiores!

La orquídea es una planta de estilo clásico. Existen muchas especies de ella, siendo la Cattleya mossiae, también conocida como Flor de Mayo, la flor nacional de Venezuela desde 1951. Sin importar su especie, la orquídea es una flor de deslumbrante belleza que la convierte en una alternativa ideal para decorar. Estas flores requieren de mayor cuidado, por ejemplo, necesitan de mucha luz pero no toleran el sol directo (en muchos de los casos), requieren ser regadas con agua potable (sin mucho cloro y aditivos), buenos nutrientes (preferiblemente de origen natural), estar ubicadas en un lugar cuya temperatura no exceda los 30° ni sea menor a los 9°, etc. Sin embargo, el esfuerzo bien vale la pena al verla radiante, iluminando todo su entorno. Las orquídeas, además, son versátiles porque pueden decorar perfectamente casi cualquier área.