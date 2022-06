Cada persona tiene un estilo de decoración muy personal el cual es coherente con los rasgos más sobresalientes de su personalidad. Esto tenemos que aceptarlo, ya que si vivimos en ambientes incoherentes con nuestra forma de ser, no podremos ser felices mientras permanecemos en el. El primer paso es identificar quién y cómo eres, que es lo que te inspira, dejarte fluir acerca de lo que quieres y convertir tus deseos manifestados en la decoración de tu hogar u oficina. Cada objeto, color y disposición de los espacios te representaría. En el caso de que estés pasando por situaciones difíciles, tal vez depresión, nerviosismo, angustias etc. podrás recurrir al cambio de colores y cambio de la ubicación del mobiliario. Es decir, no cambiarías el estilo, aunque podrías suavizarlo o enriquecerlo complementándolo con el segundo estilo que más te represente; lo que cambiarias es la manera de decorarlo buscando la sanación.

Entonces, ¿cuál es tu estilo?. Empecemos