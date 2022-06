5 Objetos que puedes improvisar en vez de comprar

Las plantas podemos calificarlas casi como los perfectos objetos de decoración, puedes técnicamente conseguir la planta que quieras en la calle, en algún lado, o seguro que un/a amig@ tiene un brote o semillas que te regalarían… Pero… tienes que comprar la macetica… No, en lo absoluto. Busca un tobo de metal, o un contenedor cilíndrico que no uses y planta la matica. Listo, ahora sí es perfecto, costo total: 0.