¡Bienvenidos los libros a tu cuarto!

Ya hemos dicho que las bibliotecas son los muebles por excelencia para colocar los libros, pero ¿Y si no se tienen? no hay problema, porque lo que nunca se deja de tener es imaginación. Ubicar los libros en un lugar así como lo muestra esta imagen, le da la vuelta a la cualquier cuarto; la clave está en mantenerlos ordenados, ya que al no tener un recinto propio, pueden verse dispersos. Acostados algunos y parados otros, puede ser una buena opción para que se mantengan metódicos.