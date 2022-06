Como Vivir Cerca del Agua sin Pagar Mucho

Sí alguna vez has visitado un templo o altar en Asia, en particular aquellos encontrados en Japón, seguramente has pasado algún tiempo dentro del jardín, y dentro de estos siempre existe un pequeño estanque. Y aunque no pudieses plantar plantas originarias del Japón, no te preocupes, porque en Venezuela hay mas opciones y distintas variedades pueden darte esa sensación de que en cualquier momento te tropezarás con el mismo Buda dándose un baño en tu estanque.