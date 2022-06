¡Tu sueño hecho realidad!: Cómo tener un jardín dentro de casa

Las plantas que pueden cultivarse bajo techo son aquellas que se adaptan fácilmente a climas poco soleados y que no necesitan de un cuidado tan riguroso. Las plantas más comunes en jardines internos son el Croton, los helechos, las Bromelias, etc.. La ubicación del jardín se relaciona directamente con el tipo de planta que desees cultivar, ya que la humedad, luminosidad y temperatura cambian según el sitio que escojas (No es lo mismo colocar un jardín en el balcón que dentro de una habitación). Por más llamativas que sean, evita cultivar plantas de follaje invasivo o crecimiento muy rápido ya que su cuidado es más riguroso y necesitan de más atención.