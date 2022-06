8 Trucos para la casa que vale la pena compatir

El líquido disuelve la grasa en pocos minutos, lo mejor es que la puedes re-utilizar cuanto prefieras. Quitar la grasa de nuestros utensilios de cocina puede ser un trabajo arduo y fastidioso por lo que siempre es bueno acudir al refresco ya que el gas que contiene se come la grasa limpiando con gran facilidad las ollas y sartenes. Si no consigues esto, lo mejor que puedes hacer es colocar un poco de soda, esta cumplirá la misma función que el refresco. No tendrás que sacrificar tus uñas en el intento lavando con duras esponjas de metal.