¡Diseña tu Propio Cabecero! (Infinitas opciones)

Los cojines colgando del cabecero realizado con tubería de agua y precisados del tubo mediante una tuerca y arandela le imprimen la sensación industrial para los amantes de ese estilo.

Cada uno de estos ejemplos llena de originalidad nuestro dormitorio. No obstante, no son la única forma de crear cabeceros diferentes. Si puedes imaginarlo, podrás crearlo. Fíjate en aquellos materiales que tengas cerca y que puedan usarse aprovechando el rectángulo que forman los tres cuadrados en hierro de la foto. Podrías forrarlo con un tapete, con rafia, con bambú, con telas, fotos, cuadros, abanicos, persianas, etc.