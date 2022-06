Cuando pensamos que nuestra casa esta lista, que tenemos la cocina equipada, los muebles que creíamos necesitar, las lámparas que hacen juego con la decoración, los detalles aquellos que nos recomendó la amiga que ella tiene parecidos y la mamá, la suegra y los primos nos aconsejaron comprar. Ya decimos tenemos todo. No es así, el detalle que faltaba siempre esta a la vuelta de la esquina… hay que comprarlo. Es algo curioso, o que sus materiales son algo novedoso o simplemente hasta no verlo no sabiamos que lo necesitabamos. Cuiden el presupuesto y planifiquen pero dense un gusto, posiblemente al pasar los años no recordarán cuando ni donde compraron la nevera pero siempre recordarán cuando compraron ese detalle que faltaba.