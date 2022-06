Una casita bella y económica

Una casa rústica no es la misma si no cuenta con muebles de mimbre y tablones de madera. No podemos olvidar que este estilo decorativo se caracteriza por ser muy sobrio y campestre en su decoración. En el interior es importante que las plantas formen parte siempre de la decoración. Por su parte los asientos pueden ser de hierro forjado, madera o mimbre, dándole una apariencia natural al entorno. Colocar platos en una de las vigas puede ser un detalle interesante para esta área abierta, es decorativo y además es ideal para destacar la belleza de la artesanía local.