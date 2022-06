22 ideas de escaleras que se verán hermosas en casas pequeñas

A veces podemos no tener una segunda plata con habitaciones pero si una increíble terraza para disfrutar con los amigos y familiares, es por eso que es necesario construir una escalera que nos permite llegar a este espacio, pero que no este dentro de la casa no significa que deba hacerse sin estilo.

Utilizar materiales y tonos similares con los empleados en la fachada de nuestra casa para la construcción de nuestra escalera es una buena idea, ya que te otorga uniformidad en el acabado final y ayuda a la sensación de que todo forma parte de un mismo trabajo.