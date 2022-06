Ideas para un baño/ducha espectacular

Sentir que estas tomando un baño en la selva amazónica puede ser más facil de lo que crees. Para los amantes de la naturaleza, la presencia de plantas y vegetación en el baño es un must, por lo que te presentamos este diseño para que tomes nota. Transformar tu baño en un edén es solo cuestión de combinación, busca materiales rústicos en tonos piedra (grises, marrones, negros) y combina texturas rústicas para un toque más selvático y primitivo. Revestir las paredes de una piedra como la pizarra es una manera fácil y económica para dar ese look volcánico. Ubica las plantas en sitios donde no estén en contacto directo con el agua, ya que el calor de la misma puede hacer que se marchiten. No olvides tener una buena ventilación natural para evitar la humedad causada por tu selva amazónica.