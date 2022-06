El vino; ese fiel acompañante

El vino con moderación para beberlo es un fiel acompañante en esas comidas con familiares y amigos, celebrando aniversarios, bautizos y porque no también cuando se llega cansado y estresado del trabajo una copita cae muy bien. Eso dicen los médicos, tómese una o dos copas al dia pero es una cantidad no acumulativa si deja varios días de tomársela no espere al domingo y se tome una botella, no así no es saludable.

Los factores que hacen un buen vino son varios, entre otros por supuesto la uva, el clima, el área geográfica donde se produce etc. Para conservarlo en casa hay que tomar ciertas previsiones, el lugar donde lo guardamos, la forma en que lo guardamos y cuando se toma tiene que tener cierta temperatura para que sea agradable y de su mejor sabor, por lo menos eso dicen los entendidos en la materia, esos conocedores del buen vino. También existen esos llamados vinos sin alcohol o desalcoholizado que los imita pero creemos que es preferible en este caso tomarse un refresco light y sincerarnos.