Apartamentos bellos de sólo 30 m2 (Con muchas ideas para transformar el tuyo)

Entre gustos y colores no han escrito los autores, pero definitivamente a mi en particular me encantan los apartamentos pequeños son perfectos para los solteros, fáciles de ordenar, limpiar y si le pones un poco de cariño, esmero e ingenio puedes logras espacios confortables y agradables como veremos el día de hoy, visitaremos varios apartamentos de 30 m2 cada uno aproximadamente, con diseños bastante sencillos pero exclusivos, de donde podrás sacar varias ideas.