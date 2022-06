¿Con ganas de diseñar tu propia mesa?

Cuando hablamos de la mesa si lo estamos haciendo con un geólogo este pensará que nos referimos al accidente geográfico que se ve en la cima plana de una elevación del terreno, entonces le comentamos que somos diseñadores de interior o arquitectos, que se acuerde que hablamos de solución de un mueble para espacios arquitectónicos.

Las mesas son realmente nuestro apoyo para muchas funciones, no sólo para servir la comida, cosa que no es tan popular en el Oriente Medio donde la familia se reúne alrededor de una alfombra o manta en el piso y allí se sirve esa deliciosa comida como el cuscús. En los demás países las mesas son populares aunque se diferencian en su estilo según la región y el uso. No son precisamente una tabla con cuatro patas, por lo general son objeto de grandes diseñadores que les dan ese toque especial a este mueble.