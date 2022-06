7 errores de las mujeres que hacen que su cuarto luzca espantoso

Nunca dejes el ventilador pegado a la cama cuando no lo utilices. Eso se ve muy feo. Además, tu paredes necesitan aunque sea un poquito de color.

Cuando se trata de habitaciones pequeñas, a veces solemos caer en la simplicidad del color para no recargar el ambiente. Pero eso es una falsa creencia. Pues aun teniendo una habitación pequeña, puedes hacer uso de diversos colores, jugar con las combinaciones y los contrastes. El truco está en aplicar de forma inteligente el color. Los colores claros siempre son recomendables ¡pero no te limites! Usa también colores vibrantes u oscuros en lugares específicos, no solo en la pintura de las paredes sino también en adornos y objetos. Verás lo hermoso y distinto que se verá a diferencia de un cuarto totalmente monocromático.