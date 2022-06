Concepto abierto: una tendencia que soluciona

La elegancia del lugar no se consigue con al cargarlo con objetos inútiles, más bien hay que buscar simpleza y soltura en cada cosa que escojas para adornar el lugar. Si quieres adoptar el open plan para tu casa, no tendría sentido que ocupes el espacio con lo que no necesitas. Olvídate de los recuerditos que te traen del estado Mérida o de Barquisimeto, son muy lindos pero no adecuados para este tipo de decoración.