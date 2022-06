Los 6 mandamientos de la decoración en Amarillo

¡¡Te vestiste de amarillo pa´ que no te conociera!! El decorar una habitación, sala, cocina o incluso la oficina, no necesariamente implica gastar montones de dinero. Podemos buscar esos objetos que quieran botar de la casa y armar todo un set vintage, o simplemente hacer compras de acuerdo a las posibilidades del momento. No solamente un interior esta lleno de objetos, se puede hacer el uso de revestimientos, papel tapiz, un cambio de pintura en distintas paredes, cortinas o incluso el acabado de piso suele ser un elemento decorativo en muchos ejemplos. Traemos para esos curiosos y atrevidos cromáticos, diferentes maneras de incorporar el color amarillo en diversos espacios, elementos y detalles. No se lo pierdan…