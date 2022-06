20 Salas que te puedes copiar si tu casa es pequeña

Las salas no siempre son grandes y espaciosas. Si no cuentas con los centímetros suficientes y no te queda de otra que convertir el cuarto en una mini sala, este es el momento para hacerlo realidad. Tener un área disponible para que los amigos compartan es ideal para decorarlo a la perfección. Usa la creatividad para mezclar colores y figuras que embellezcan el espacio.