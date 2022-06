Depósito de 28m² se convierte en un apartamento moderno y envidiable

No importa el espacio, no importa el lugar ya que con un poco de creatividad y empeño puedes crear espacios asombrosos que te aseguro se pueden volver envidiables para cualquiera que lo vea y esto es algo que ha logrado transmitir las fantásticas manos y habilidades de Pietro Emilio Cubadda, quien gracias a su entusiasmo por los proyectos de reestructuración ha logrado transformar un viejo deposito abandonado en una casa espectacular y con todas las comodidades, que cuando la veas no lo podrás creer.

Agárrate bien de tu asiento y prepárate para ver este ingenioso proyecto y aprovecha en tomar algunas notas para así inspirarte en tus propios diseños personales.