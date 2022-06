Antes y después: 40m2 modernizados

Típico: con mucho esfuerzo e ilusión compras un apartamento de playa pequeño y el dinero no te alcanza para reformarlo. Se va decorando él solo con las cosas que te vas trayendo de tu casa. Sin embargo ese lugar que debería ser tu retiro de descanso y placer se convierte en una máquina del tiempo; baldosas feitas, muebles viejos, cachivaches que estorban en tu vivienda principal. Pero no tiene por qué ser así. Si renuevas lo básico y lo haces con buen gusto no deberías desbancarte.

Te mostramos el ejemplo de esta familia que, con la ayuda del estudio Viviana Pitrolo Arquitecto, cambiaron radicalmente (y con un bajo presupuesto) los 40m2 de su apartamento vacacional. De nicho anticuado a nido moderno.

Vamos a verlo…