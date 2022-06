10 Remedios el venezolano le puede sacar al mango, a falta de medicamentos

En Venezuela faltan los medicamentos y sobran los mangos. Hay una mata en cada esquina y muy pocos sabemos aprovechar sus beneficios curativos. El mango es maravilloso desde cualquier punto en que lo analices, si no lo has probado ya es hora de hacerlo. Hasta sus hojas harán maravillas en ti debido a que tienen propiedades antioxidantes ricas en vitaminas A, B y C, contienen flavonoides y fenoles como el vino tinto. Por esta y muchas razones, hoy te enseñaremos lo mejor de esta fascinante fruta tropical. Recuerda: Lo importante siempre es mantener una vida sana y cuidar tu salud.