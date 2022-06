8 Errores que arruinan el diseño de tu cocina (y cómo solucionarlos)

No hay ningún problema en combinar patrones, texturas y colores siempre y cuando haya una armonía y equilibrio visual, el uso de los colores primarios no es muy recomendado en éstas áreas, sobre todo del amarillo es un color que tenemos que usar con cautela y en detalles pequeños por lo vibrante del color. Combinar lunares con cuadrículas no es muy sano a menos que tengas de fondo el mismo color. Mucho cuidado con esto.